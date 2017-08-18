Дракслер может продолжить карьеру в АПЛ

Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера, сообщает The Times.

"Канониры" намерены побороться за 23-летнего немца с "Барселоной", "Интером" и дортмундской "Боруссией", которые также заинтересованы в его услугах.

Известно, что ПСЖ готов продать Дракслера за 35 миллионов евро, так как хавбек не нужен главному тренеру парижан Унаи Эмери.

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