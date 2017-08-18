Дракслер может продолжить карьеру в АПЛ
Лондонский "Арсенал" стал очередным претендентом на полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера, сообщает The Times.
"Канониры" намерены побороться за 23-летнего немца с "Барселоной", "Интером" и дортмундской "Боруссией", которые также заинтересованы в его услугах.
Известно, что ПСЖ готов продать Дракслера за 35 миллионов евро, так как хавбек не нужен главному тренеру парижан Унаи Эмери.
Не пропустите: Дракслер хочет перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Момент истины для Карреры: "Спартак" встретится с "Локомотивом"
-
Незнающий поражений "Урал" примет ЦСКА
-
Неудобные "орлы": "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас" на "Энфилде"
-
Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри"
-
Приключения "Юнайтед" на "Либерти": Смогут ли "лебеди" отобрать очки у команды Моуринью?
Лента новостей
-
Дракслер останется в ПСЖ
-
Лёв осудил поведение Дембеле
-
Полузащитник "Сампдории" Прат мог оказаться в одном из российских клубов
-
ПСЖ определился с заменой Матюиди
-
Хенесс: "Дембеле стоит гораздо меньше 130 миллионов евро"
-
"Вест Бромвич" назвал сумму, за которую готов отпустить Эванса в "Манчестер Сити"
-
Итурбе станет игроком "Тихуаны"
-
"Бешикташ" хочет бесплатно подписать Виду
-
Сигурдссон прокомментировал стоимость своего трансфера
-
Ковачич и Роналду не участвовали в тренировке "Реала"
-
Стали известны детали последнего предложения "Барселоны" по Коутиньо
-
Барцальи поделился мнением об уходе Бонуччи
-
"Челси" хочет купить Кандреву
-
"Эвертон" интересуется Хименесом
-
Фурсенко верит в выход "Зенита" в групповой этап Лиги Европы
-
"Ювентус" нацелился на Санчеша
-
"Зенит" и "Валенсия" могут обменяться игроками
-
Тошич продолжит карьеру в Сербии
-
Натхо: "В игре с "Уралом" легко нам не будет"
-
Доннарумма: "Скажем сразу, что я вообще не думаю о деньгах"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0