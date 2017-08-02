Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может стать игроком миланского "Интера".

Итальянская пресса сообщает, что миланцы рассматривают 24-летнего немца в качестве главного кандидата на обмен с участием хавбека Жоау Мариу.

В прошлом сезоне Дракслер провел за "ПСЖ" 25 матчей, в которых забил 10 голов.

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