Дракслер может стать игроком миланского "Интера"

Теги жоау мариупсжюлиан дракслер

Дракслер может стать игроком миланского "Интера"Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может стать игроком миланского "Интера".

Итальянская пресса сообщает, что миланцы рассматривают 24-летнего немца в качестве главного кандидата на обмен с участием хавбека Жоау Мариу.

В прошлом сезоне Дракслер провел за "ПСЖ" 25 матчей, в которых забил 10 голов. 

Читайте: Карпин не согласен с решением о признании Дракслера лучшим игроком Кубка Конфедераций | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов