Дракслер может стать заменой Рибери в "Баварии"

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Дракслер может стать заменой Рибери в "Баварии"Мюнхенская "Бавария" активно интересуется хавбеком ПСЖ Юлианом Дракслером, о чем сообщает France Football.

В футболисте сборной Германии в клубе видят замену полузащитнику Франку Рибери.

Контракт 34-летнего французского футболиста заканчивается летом 2018 года, и он может покинуть клуб. 

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