Дракслер может вернуться в Бундеслигу

Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер может вернуться в немецкую Бундеслигу, информирует Sky Sport.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 24-летнего игрока выразил гельзенкирхенский "Шальке", за который тот выступал в период с 2011-го по 2015-й годы. "Кобальтовые" уже провели переговоры с представителями футболиста.

В прошлом сезоне Дракслер забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ близок к подписанию защитника "Шальке". | soccernews.ru