Дракслер намерен покинуть ПСЖ и перейти в другой европейский топ-клуб

Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер хочет сменить команду уже в зимнее трансферное окно, информирует football.fr.

По сведениям источника, 23-летний хавбек ввиду возможных проблем с получением стабильной игровой практики в стане "красно-синих" выразил желание уже в январе перебраться в каталонскую "Барселону", которая была заинтересована в его услугах этим летом.

Напомним, ПСЖ намерен расстаться с пятью игроками. | soccernews.ru