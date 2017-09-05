Дракслер: "Намеренно остался в ПСЖ, чтобы конкурировать с лучшими"

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Дракслер: "Намеренно остался в ПСЖ, чтобы конкурировать с лучшими"Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер объяснил свое решение не менять клубную прописку в летнее трансферное окно.

"Я намеренно остался в ПСЖ, чтобы составить конкуренцию пришедшим игрокам. Мы сделали два громких приобретения за 180 и 222 миллионов, но в матче против Норвегии я послал сигнал в Париж, что я буду бороться за свое место в составе. Безусловно, это будет жесткая конкуренция", - цитирует 23-летнего футболиста Bild.

Напомним, Мбаппе провел первую тренировку в ПСЖ. | soccernews.ru

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