Дракслер назвал лучшего игрока планеты в игре один в один

Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер назвал имя лучшего футболиста планеты в игре один в один.

"Неймар - лучший игрок мира в игре один в один. Становиться футболистом необходимо только лишь для того, чтобы принимать участие в подобных поединках с соперником", - приводит слова 24-летнего футболиста SquawkaNews.

Напомним, Дракслером интересуется "Реал". | soccernews.ru