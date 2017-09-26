Дракслер назвал лучшего игрока планеты в игре один в один
Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер назвал имя лучшего футболиста планеты в игре один в один.
"Неймар - лучший игрок мира в игре один в один. Становиться футболистом необходимо только лишь для того, чтобы принимать участие в подобных поединках с соперником", - приводит слова 24-летнего футболиста SquawkaNews.
Напомним, Дракслером интересуется "Реал". | soccernews.ru
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