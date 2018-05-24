Дракслер назвал немецкого футболиста, которого бы он хотел видеть в ПСЖ

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Дракслер назвал немецкого футболиста, которого бы он хотел видеть в ПСЖВингер ПСЖ Юлиан Дракслер назвал немецкого футболиста, которого бы он хотел видеть в своем клубе.

"Кто бы из соотечественников мог бы нам помочь выиграть Лигу ЧемпионовЭто хороший вопрос... Есть много великих игроков из Германии, но, я уже ранее говорил, что мне нравится Месут ОзилОн обладает невероятной техникой, мне нравится играть с ним, и я также думаю, что футбол здесь, во Франции, и особенно в Париже идеально подходит для него. Он - отличный игрок. Так что я хотел бы видеть в Париже Месута Озила", - цитирует 24-летнего игрока парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар хочет переманить в ПСЖ ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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