Дракслер назвал немецкого футболиста, которого бы он хотел видеть в ПСЖ

Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер назвал немецкого футболиста, которого бы он хотел видеть в своем клубе.

"Кто бы из соотечественников мог бы нам помочь выиграть Лигу Чемпионов ? Это хороший вопрос... Есть много великих игроков из Германии, но, я уже ранее говорил, что мне нравится Месут Озил. Он обладает невероятной техникой, мне нравится играть с ним, и я также думаю, что футбол здесь, во Франции, и особенно в Париже идеально подходит для него. Он - отличный игрок. Так что я хотел бы видеть в Париже Месута Озила ", - цитирует 24-летнего игрока парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар хочет переманить в ПСЖ ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru