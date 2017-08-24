Дракслер не хочет переходить в "Монако"

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Дракслер не хочет переходить в "Монако"

ПСЖ хотел включить полузащитника Юлиана Дракслера в сделку по покупке нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Однако, как сообщает Get Football News France, 23-летний немец отказался переходить в стан монегасков.

Ранее стало известно, что агент Дракслера предложил услуги своего клиента мюнхенской "Баварии". | http://soccernews.ru

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