Дракслер не хочет переходить в "Монако"

ПСЖ хотел включить полузащитника Юлиана Дракслера в сделку по покупке нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Однако, как сообщает Get Football News France, 23-летний немец отказался переходить в стан монегасков.

Ранее стало известно, что агент Дракслера предложил услуги своего клиента мюнхенской "Баварии". | http://soccernews.ru