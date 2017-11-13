Дракслер не намерен покидать ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер прокомментировал слухи, сватающие его в мюнхенскую "Баварию".

"Я не слежу за слухами, потому что я сосредоточен на выступлениях за ПСЖ и сборную Германии. У меня много целей на этот сезон, в том числе попадание на Чемпионат Мира, так что у меня просто нет времени на отслеживание спекуляций. Я доволен своим нынешним положением дел в ПСЖ. Нет причин поднимать вопрос о моём будущем. Я не планирую уходить в другую команду ни зимой, ни летом" - приводит слова 23-летнего немца Bild.

Ранее сообщалось, что "Бавария" определила Дракслера в качестве оптимального кандидата на замену Франку Рибери.

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