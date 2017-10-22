Дракслер: "Не разочарован своим положением в ПСЖ"

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Дракслер: "Не разочарован своим положением в ПСЖ"Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер высказался о своем положении в клубе.

"Я счастлив в этой команде, я все еще хочу играть. Я играл в последних шести играх в Лиге 1, а в Лиге Чемпионов я еще не выходил в старте. Но такое случается в больших командах. Я не разочарован, даже если я остаюсь на скамейка, это правда... Посмотрим, что будет происходить в ближайшие несколько недель. Я уверен, что буду играть больше и помогать команде", - цитирует 24-летнего немца le10sport.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Марселя". | soccernews.ru

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