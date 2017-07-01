Дракслер: "Ничего не может быть лучше, чем уехать в отпуск с трофеем"
Нападающий сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Конфедераций с Чили.
"Нас отлично приняли в России. Организация была супер - безопасность и все остальное было на высшем уровне. Нам ни о чем не пришлось заботиться, и мы могли думать только о футболе. Мы были очень тепло приняты российским народом.
Уверен, что финал будет отличаться от матча в группе. Тогда мы сыграли не лучшим образом, и завтра для победы нам нужно будет показать игру совсем другого уровня. Ничего не может быть лучше, чем уехать в отпуск с трофеем" - приводят слова Дракслера российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1