Дракслер: "Ничего не может быть лучше, чем уехать в отпуск с трофеем"

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Дракслер: "Ничего не может быть лучше, чем уехать в отпуск с трофеем"

Нападающий сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Конфедераций с Чили.

"Нас отлично приняли в России. Организация была супер - безопасность и все остальное было на высшем уровне. Нам ни о чем не пришлось заботиться, и мы могли думать только о футболе. Мы были очень тепло приняты российским народом.

Уверен, что финал будет отличаться от матча в группе. Тогда мы сыграли не лучшим образом, и завтра для победы нам нужно будет показать игру совсем другого уровня. Ничего не может быть лучше, чем уехать в отпуск с трофеем" - приводят слова Дракслера российские СМИ.

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Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

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