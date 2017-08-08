Полузащитник французского ПСЖ Юлиан Дракслер определился со своим будущим, информирует RMC Sport.

Так, источник из близкого окружения футболиста сообщил, что немца не пугает приход в команду Неймара. Более того, 23-летний футболист намерен стать частью нового проекта ПСЖ, который в будущем будет сражаться за самые высокие клубные европейские трофеи.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Дракслер может перейти в "Барселону". | soccernews.ru