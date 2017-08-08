Дракслер определился со своим будущим

Теги юлиан дракслерпсжнеймар

Дракслер определился со своим будущимПолузащитник французского ПСЖ Юлиан Дракслер определился со своим будущим, информирует RMC Sport.

Так, источник из близкого окружения футболиста сообщил, что немца не пугает приход в команду Неймара. Более того, 23-летний футболист намерен стать частью нового проекта ПСЖ, который в будущем будет сражаться за самые высокие клубные европейские трофеи.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Дракслер может перейти в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
Пукислав

Уже лет пять всё говорят о каком-то неосязаемом чемпионстве и величии в топе Европейского футбола,а толку то?Яиц нету и этим всё сказано.

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