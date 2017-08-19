Дракслер останется в ПСЖ

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Дракслер останется в ПСЖ

ПСЖ не планирует продавать хавбека Юлиана Дракслера, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, футболист точно останется в клубе этим летом. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны многих европейских грандов.

В прошлом сезоне Дракслер провел 25 матчей, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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