Дракслер отказал родному клубу

"Шальке" предпринял попытку вернуть вингера Юлиана Дракслера, который сейчас выступает за ПСЖ.

По информации Paris United, гельзенкирхенский клуб хотел купить 25-летнего футболиста, но тот сам отказался от перехода.

Немец намерен уйти в топ-команду или остаться в Париже.

Дракслер является воспитанником "Шальке". Он занимался в академии "кобальтовых" с 2001 по 2011 год, а затем провёл четыре сезона в основной команде.

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