Дракслер отказал родному клубу
"Шальке" предпринял попытку вернуть вингера Юлиана Дракслера, который сейчас выступает за ПСЖ.
По информации Paris United, гельзенкирхенский клуб хотел купить 25-летнего футболиста, но тот сам отказался от перехода.
Немец намерен уйти в топ-команду или остаться в Париже.
Дракслер является воспитанником "Шальке". Он занимался в академии "кобальтовых" с 2001 по 2011 год, а затем провёл четыре сезона в основной команде.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|О
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|34
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|РБ Лейпциг
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|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19