Дракслер отказался перейти в "Баварию"

Фото: инстаграм Юлиана Дракслера

Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер ответил отказом на предложение перейти в "Баварию", сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, Дракслер принял решение остаться в ПСЖ и в ближайшее время подпишет с французским клубом трехлетний контракт с понижением зарплаты. Футболиста убедил остаться лично главный тренер клуба Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне 27-летний Дракслер провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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