Дракслер поддержал Неймара

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер высказал слова поддержки своему партнёру по команде Неймару.

"Напряжение создаётся снаружи. Конечно, была эта ситуация с пенальти и Кавани, но она разрешилась уже через день-два, а писали об этом ещё несколько недель. Я думаю, это просто часть жизни таких суперзвёзд, как Неймар. О нём часто пишут, и многое из этого - бред. Я знаю его как вежливого молодого человека, который знает свою цену в команде и имеет какие-то привилегии или просит о них. Точно не знаю. Но у такого игрока, как он, есть на это право. И мы, остальные игроки, не злимся и не завидуем. Мы рады, что Неймар с нами. Мы хотим помочь ему, а он хочет помочь нам. И я знаю его как хорошего человека и великолепного игрока" - цитирует Дракслера ESPN.

Стоит отметить, что СМИ приписывают Неймару конфликт с главным тренером ПСЖ Унаи Эмери, а также желание покинуть французский клуб.

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