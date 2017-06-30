Дракслер: "После двух голов Горетцки все стало гораздо проще"

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер прокомментировал победу своей команды над Мексикой (4:1) в полуфинальном матче Кубка Конфедераций-2017.

"Горетцка помог забить нам два гола в самом начале матча, после чего все стало гораздо проще. Соперник играл хорошо, но мы были лучше. Мы планировали мощно начать встречу. Было здорово забить дважды в начале в игре с таким соперником. Сборная Чили? Мы играли с ними в групповом турнире Кубка конфедераций. Мне кажется, что чилийцы являются лучшей командой на турнире. Игра обещает быть тяжелой", - приводят слова Дракслера российские СМИ.

В финале Германия сыграет с Чили. Матч состоится 2 июля в 21:00 мск.

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