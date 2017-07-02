Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций

Теги германияюлиан дракслер

Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций

Завершился Кубок Конфедераций. Победителем соревнования стала сборная Германии.

Лучшим игроком турнира стал немецкий полузащитник Юлиан Дракслер.

23-летний Дракслер провел на Кубке Конфедераций 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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