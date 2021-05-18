Дракслер продлил контракт с "ПСЖ"

Теги псжюлиан дракслер

Дракслер продлил контракт с "ПСЖ"Фото: твиттер "ПСЖ"/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер продлил соглашение с клубом до 2024 года.

Немец играет за парижан с 2017 года. В составе французского клуба Юлиан уже выиграл три титула чемпиона Франции, а также два раза выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги. В прошлом сезоне немец вместе с "ПСЖ" вышел в финал Лиги Чемпионов, в котором парижане уступили мюнхенской "Баварии" (0:1).

В текущем сезоне Лиги 1 Дракслер сыграл 24 игры, в которных сумел отметиться 4 голами.

Также не пропустите: "Болонья" на выезде спасла ничью в матче с "Вероной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фейеноорд" договорился со "Спартаком" об аренде Тила

"Фейеноорд" договорился со "Спартаком" об аренде Тила

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов