Дракслер продлил контракт с "ПСЖ"

Фото: твиттер "ПСЖ"/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер продлил соглашение с клубом до 2024 года.

Немец играет за парижан с 2017 года. В составе французского клуба Юлиан уже выиграл три титула чемпиона Франции, а также два раза выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги. В прошлом сезоне немец вместе с "ПСЖ" вышел в финал Лиги Чемпионов, в котором парижане уступили мюнхенской "Баварии" (0:1).

В текущем сезоне Лиги 1 Дракслер сыграл 24 игры, в которных сумел отметиться 4 голами.

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