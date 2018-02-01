Дракслер: "ПСЖ достался самый жесткий соперник"

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Дракслер: "ПСЖ достался самый жесткий соперник"Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер высказался о предстоящей встрече своей команды с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Матчи с "Реалом" - очень важны. Нам достался самый жесткий соперник, они - чемпионы, но если мы хотим выиграть турнир, то должны побеждать лучших. Исход противостояния решат мелкие нюансы, но я уверен, что мы ответственно выполним свою работу, чтобы выйти в следующий раунд", - цитирует 24-летнего немца El Mundo Deportivo.

Напомним, Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru

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