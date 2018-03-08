Дракслер: "ПСЖ заслужил вылет из Лиги Чемпионов"

Полузащитник ПСЖ​ Юлиан Дракслер заявил, что его команда по делу вылетела из Лиги Чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала с "Реалом" парижане проиграли со счетом 1:2 (первая игра - 1:3).

"Мы заслужили такой исход, мы были недостаточно хороши. ПСЖ потратил 400 миллионов евро, нам сказали, что все изменится, и мы выиграем Лигу чемпионов, но мы снова проиграли в 1/8 финала. После поражения в первом матче со счетом 1:3, в ответной игре при своих болельщиках нужно играть гораздо лучше", - сказал он.

Напомним, фанаты троллят ПСЖ после вылета из ЛЧ. | soccernews.ru