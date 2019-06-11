Дракслер рассказал подробности своего конфликта с Неймаром

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Дракслер рассказал подробности своего конфликта с Неймаром
Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер рассказал о том, как произошел его конфликт с одноклубником бразильским нападающим Неймаром. Несколько месяцев назад футболисты едва не подрались в раздевалке. 

"Между мной и Неймаром действительно был конфликт. Подобное часто случается во всех командах. Разница только в том, что когда участником скандала становится Неймар, об этом сразу пишут журналисты.

Наш конфликт произошел во время матча. Мы оба были злы и стали кричать друг на друга. Каждый пытался быть громче. В принципе, ничего особенного, просто мы тогда плохо соображали", - приводит слова Дракслера Kicker.

В минувшем сезоне 25-летний Дракслер провел за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач. На счету 27-летнего Неймара 23 гола и 13 голевых передач в 28 поединках.

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