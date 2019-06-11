Дракслер рассказал подробности своего конфликта с Неймаром
Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер рассказал о том, как произошел его конфликт с одноклубником бразильским нападающим Неймаром. Несколько месяцев назад футболисты едва не подрались в раздевалке.
"Между мной и Неймаром действительно был конфликт. Подобное часто случается во всех командах. Разница только в том, что когда участником скандала становится Неймар, об этом сразу пишут журналисты.
Наш конфликт произошел во время матча. Мы оба были злы и стали кричать друг на друга. Каждый пытался быть громче. В принципе, ничего особенного, просто мы тогда плохо соображали", - приводит слова Дракслера Kicker.
В минувшем сезоне 25-летний Дракслер провел за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач. На счету 27-летнего Неймара 23 гола и 13 голевых передач в 28 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27