Дракслер, Сане и Вернер вызваны в сборную Германии на матчи с Испанией и Бразилией



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил состав команды на предстоящие товарищеские матчи с Испанией (23 марта) и Бразилией (27 марта).

Вратари: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Бернд Лено ("Байер"), Кевин Трапп (ПСЖ)

Защитники: Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все - "Бавария"), Йонас Хектор ("Кельн"), Матиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Антонио Рюдигер ("Челси"), Марвин Платтенхардт ("Герта")

Полузащитники: Тони Кроос ("Реал"), Месут Озил ("Арсенал"), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба - "Бавария"), Сами Хедира ("Ювентус"), Эмре Джан ("Ливерпуль"), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Юлиан Брандт ("Байер"), Леон Горетцка ("Шальке")

Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Сандро Вагнер ("Бавария"), Ларс Штиндль ("Боруссия" Менхенгладбах).

Стоит отметить, что в главную команду не вызваны полузащитники дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и Марио Гетце.

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