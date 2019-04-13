Дракслер: "У Мбаппе и Неймара неоконченные дела в ПСЖ, они задержатся в клубе"

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер рассказал, что думает о своем будущем в команде, а также порассуждал о Неймаре и Мбаппе. Об этом сообщает GFFN.

Соглашение футболиста с парижанами действует до лета 2021 года.

"Не знаю, хочет ли клуб сохранить меня. Я готов продлить контракт. Если руководство решит переговорить со мной, если мне предложат обсудить продление контракта, то почему бы и нет?

Мбаппе и Неймар, думаю, останутся надолго, у них еще есть незаконченные дела", - сказал Дракслер.

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