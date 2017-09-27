Дракслер уже начал поиски дома в Мадриде

Вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер уже начал поиски жилья для себя в Мадриде, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний футболист уже этой зимой с большой долей вероятности переберется в "Реал". Сам немец уже связался со своим соотечественником из королевского клуба Тони Кроосом, чтобы тот помог ему с арендой жилья на новом месте жительства.

Напомним, Дракслер назвал лучшего игрока мира в игре один в один. | soccernews.ru