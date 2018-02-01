Вингер сборной Германии Юлиан Дракслер выделил четырех фаворитов Чемпионата Мира 2018-го года, который состоится в России.

" Все будут стараться победить в турнире на 110%. В числе же фаворитов будут все великие футбольные страны - Испания, Франция, Бразилия, Аргентина. Они могут пройти очень далеко в турнире ", - приводит слова 24-летнего немца El Mudo Deportivo.

Напомним, бельгиец Дефур рискует пропустить ЧМ-2018. | soccernews.ru