Дракслером интересуются три английских топ-клуба

Вингером французского ПСЖ Юлианом Дракслером интересуются сразу три английских топ-клуба, информирует The Sun.

По сведениям издания, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы лондонский "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что парижане будут готовы расстаться с немцем за сумму, равную 32 миллионам евро.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ПСЖ не будет продавать Дракслера. | soccernews.ru