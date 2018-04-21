Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

За несколько дней до полуфинала Лиги Чемпионов "Ливерпулю" предстоял поединок против последней команды АПЛ – "Вест Бромвича". Юрген Клопп сделал несколько перестановок в стартовом составе своей команды, оставив в запасе Фирмино, Окслейда-Чемберлена и несколько других основных игроков. Однако главная звезда мерсисайдцев, в лице Мохамеда Салаха, появилась с на поле с первых минут. У "дроздов" еще были теоретические шансы сохранить прописку в Премьер-Лиге, поэтому матч с "красными" ожидался очень упорным.

Быстрый гол удалось забить "Ливерпулю" уже на 6-й минуте встречи: после розыгрыша углового и отличного прохода и паса Мане Дэнни Ингз вколотил мяч в сетку – 0:1. Не стали гости останавливаться и отходить назад, казалось, что они репетируют мощное начало для поединка Лиги Чемпионов. Вскоре Салах ворвался в чужую штрафную и выстрелил в дальний угол – мяч с рикошетом от защитника пролетел над перекладиной.

К середине тайма игра все же успокоилась: ливерпульцы снизили обороты, но все равно контролировали ход поединка. Однако вскоре "красные" отошли к своим воротам, не выдержав напора хозяев. Остроты у чужих владений "дрозды" практически не создавали, действуя исключительно верховыми подачами. В концовке тайма "Ливерпуль" сообразил опасную атаку: Салах ворвался в штрафную хозяев по правому краю, мяч защитники выбили прямо на ногу Ингзу, которым в ближнем бою не смог переиграть Фостера.

С началом второй половины "Ливерпуль" не стал форсировать события, однако мяч хозяевам "красные" практически не давали. На поле был переизбыток борьбы и фолов, что существенно сбивало темп матча. В одном из моментов арбитр не назначил чистый пенальти за фол на Ингзе, а в другом эпизоде не заметил, как Хегази после свистка ударил кулаком лежащего на газоне Дэнни.

В середине тайма произвел Юрген Клопп двойную замену, выпустив на поле Фирмино и Окслейда-Чемберлена. Каких-то преображений в игре мерсисайдцев заметно не было, однако за 20 минут до конца поединка гости все же забили второй гол. В быстрой атаке мерсисайдцев вышедший на замену Окслейд-Чемберлен вывел практически на свидание с голкипером Салаха, а египтянин элегантно перебросил мяч через Фостера – 0:2.

Вернули интригу матчу "дрозды" на 79-й минуте: после подачи с углового и скитания мяча по штрафной Ливермол сумел затолкать его в сетку – 1:2. Оставшееся время мерсисайдцы старались держать "Вест Бромвич" на расстоянии от своих ворот, однако иногда защите гостей все же приходилось попотеть. А за несколько минут до конца матча "дрозды" умудрились сравнять счет: после подачи со стандарта Рондон оказался первым на ближней штанге и головой отправил мяч в сетку – 2:2. Этот гол стал последним в матче, хотя обе команды старались вырвать победу на последних минутах встречи.

"Вест Бромвич" – "Ливерпуль" – 2:2

Голы: Ингз, 6 – 0:1, Салах, 71 – 0:2, Ливермор, 79 – 1:2, Рондон, 87 – 2:2

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс (Берк, 75), Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн (Эванс, 71), Родригес, Рондон.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ван Дейк, Клаван, Морено, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Ловрен, 84), Мане (Окслейд-Чемберлен, 66), Ингз (Фирмино, 66).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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