Драма на "Кинг Пауэр": "Манчестер Сити" в серии пенальти выбивает "Лестер" из Кубка Лиги
В 1/4 финала Кубка английской Лиги на "Кинг Пауэр" сошлись "Лестер" и "Манчестер Сити". Обе команды, конечно же, рассчитывали продолжить борьбу за трофей, однако их стартовые составы подверглись серьезной ротации, а некоторые игроки основы "горожан" даже не попали в заявку на матч. Гости являлись фаворитами встречи, и очень интересно было посмотреть на их комбинированный состав, включавший в себя, к примеру, 17-летнего Филипа Фодена и Яя Туре, который в два раза его старше.
Немного поборовшись за инициативу в первой десятиминутке встречи, "Манчестер Сити" начал потихоньку раскачивать оборону "Лестера". Главным действующим лицом был Бернарду Силва: сначала португалец ворвался в штрафную по правому краю и прицельно выстрелил в дальний угол – немного неточно, а уже в следующей атаке он же добивал мяч в ворота после выноса защитника, но также не попал в створ. После нескольких перспективных атак гостей "лисы" тут же отодвинули игру на чужую половину поля, хотя их фланговые прорывы ни к чему опасному не приводили.
Ближе к середине тайма, как только игра успокоилась, "Сити" неожиданно вышел вперед: Гюндоган отобрал мяч еще на своей половине, протащил его до штрафной и отпасовал правее на Силву, а Бернарду переиграл Хэймера – 0:1. Получили дополнительную порцию уверенности "горожане", не переставали они терзать оборону соперника, практически всем составом расположившись на чужой половине поля. Лишь в концовке тайма "Лестер" попытался организовать что-то интересное у штрафной гостей, но – безрезультатно.
С началом второго тайма у подопечных Пюэля дела лучше не стали: "лисы" с трудом проходили центр поля, не говоря уже об акцентированном давлении на чужие ворота. Вскоре в бой были брошены Марез и Варди, однако тут же гости могли удвоить преимущество: в одной из контратак Силва прорвался по флангу, пошел к лицевой и простреливал на пустые ворота, но то ли Жезус занял неправильную позицию, то ли передача пошла не туда – мяч выкатился за боковую.
Время шло, а "Лестер" никак не мог перестроится, все их попытки обострить ничем интересным не заканчивались, в то же время и гости не могли забить второй мяч, чтобы чувствовать себя поувереннее. За 10 минут до конца матча Марез в фирменном стиле ворвался в штрафную по правому флангу и выстрелил в дальний угол – Браво на месте.
Самое интересно началось уже в добавленное время: "Сити" упустил лишь одну атаку "Лестера" на 6-й из 8-ми дополнительных минут, в которой свежий Грэй вошел в штрафную по левому краю и упал после незначительного контакта с Данило - пенальти. К мячу подошел Джейми Варди и перевел встречу в овертайм - 1:1.
В первом дополнительном тайме шла, по большей части, равная борьба, и обе команды имели шансы отличиться, пусть и не самые явные. Во второй половине Клод Пюэль сделал разрешенную четвертую замену, освежив защитную линию. "Лестер" в концовке смотрелся получше – поверили хозяева в возможность вырвать победу в этом матче и раз за разом вбегали они в свободные зоны на половине поля соперника, однако "Сити" все же успевал накрывать соперников.
В серии пенальти победили "горожане": спаситель "Лестера" Джейми Варди угодил в штангу, а удар Мареза парировал Браво, в то время как футболисты "Сити" били безошибочно. Подопечные Гвардиолы в очень напряженном и драматичном матче завоевывают путевку в полуфинал турнира.
"Лестер" – "Манчестер Сити" – 1:1, пен. 3:4.
Голы: Бернарду Силва, 26 – 0:1, Варди, с пенальти, 97 – 1:1.
"Лестер": Хэймер, Амарти, Драгович (Беналуан, 111), Магуайр, Фукс, Олбрайтон (Марез, 57), Иборра, Кинг, Чилуэлл (Грэй, 72), Окадзаки, Ихеаначо (Варди, 57).
"Манчестер Сити": Браво, Данило, Адарабиойо, Мангаля (Уокер, 81), Зинченко, Гюндоган, Туре, Фоден (Деле-Баширу, 90), Бернарду Силва, Браим Диас (Нмеча, 88), Жезус.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ
опрос
главное
-
Немецкая классика: "Бавария" и "Боруссия" сразятся на вылет в Кубке Германии
-
Тридцать семь лет разлуки: "Бристоль Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Кубке лиги
-
Гол Инсинье принес "Наполи" путевку в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Брат Дибалы сказал форварду, что он заменит Неймара в ПСЖ, который перейдет в "Реал"
Лента новостей
-
Карпин: "Задача "Ростова" – сохранить прописку в Премьер-Лиге"
-
Рамос: "Победа над "Барселоной" позволит нам продолжить борьбу за чемпионство"
-
Ривалду: "Я бы хотел поиграть вместе с Месси, это было бы шикарно"
-
Хайнкес: "Для меня, Левандовски один из трех лучших нападающих в мире"
-
Гвардиола: "Мы не выиграем четыре трофея в этом сезоне"
-
Жиру получил травму
-
Аленичев: "Дзюба - это профессионал с большой буквы"
-
Пюэль: "У нас было больше шансов, чем у "Манчестер Сити"
-
Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"
-
Немецкая классика: "Бавария" и "Боруссия" сразятся на вылет в Кубке Германии
-
Тридцать семь лет разлуки: "Бристоль Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Кубке лиги
-
Аленичев: "Спартаку" будет нелишне вернуть Халка из Китая"
-
Драма на "Кинг Пауэр": "Манчестер Сити" в серии пенальти выбивает "Лестер" из Кубка Лиги
-
Смолов: "Я готов уехать в Европу"
-
"Леванте" и "Леганес" голов не забили
-
"Шальке" – "Кельн" - 1:0 (обзор)
-
"Вольфсбург" стал еще одним участником 1/4 финала Кубка Германии
-
ЦСКА намерен продлить контракты с ветеранами команды
-
"Арсенал" теряет Жиру
-
"Наполи" – "Удинезе" – 1:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12