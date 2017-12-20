Драма на "Кинг Пауэр": "Манчестер Сити" в серии пенальти выбивает "Лестер" из Кубка Лиги

В 1/4 финала Кубка английской Лиги на "Кинг Пауэр" сошлись "Лестер" и "Манчестер Сити". Обе команды, конечно же, рассчитывали продолжить борьбу за трофей, однако их стартовые составы подверглись серьезной ротации, а некоторые игроки основы "горожан" даже не попали в заявку на матч. Гости являлись фаворитами встречи, и очень интересно было посмотреть на их комбинированный состав, включавший в себя, к примеру, 17-летнего Филипа Фодена и Яя Туре, который в два раза его старше.

Немного поборовшись за инициативу в первой десятиминутке встречи, "Манчестер Сити" начал потихоньку раскачивать оборону "Лестера". Главным действующим лицом был Бернарду Силва: сначала португалец ворвался в штрафную по правому краю и прицельно выстрелил в дальний угол – немного неточно, а уже в следующей атаке он же добивал мяч в ворота после выноса защитника, но также не попал в створ. После нескольких перспективных атак гостей "лисы" тут же отодвинули игру на чужую половину поля, хотя их фланговые прорывы ни к чему опасному не приводили.

Ближе к середине тайма, как только игра успокоилась, "Сити" неожиданно вышел вперед: Гюндоган отобрал мяч еще на своей половине, протащил его до штрафной и отпасовал правее на Силву, а Бернарду переиграл Хэймера – 0:1. Получили дополнительную порцию уверенности "горожане", не переставали они терзать оборону соперника, практически всем составом расположившись на чужой половине поля. Лишь в концовке тайма "Лестер" попытался организовать что-то интересное у штрафной гостей, но – безрезультатно.

С началом второго тайма у подопечных Пюэля дела лучше не стали: "лисы" с трудом проходили центр поля, не говоря уже об акцентированном давлении на чужие ворота. Вскоре в бой были брошены Марез и Варди, однако тут же гости могли удвоить преимущество: в одной из контратак Силва прорвался по флангу, пошел к лицевой и простреливал на пустые ворота, но то ли Жезус занял неправильную позицию, то ли передача пошла не туда – мяч выкатился за боковую.

Время шло, а "Лестер" никак не мог перестроится, все их попытки обострить ничем интересным не заканчивались, в то же время и гости не могли забить второй мяч, чтобы чувствовать себя поувереннее. За 10 минут до конца матча Марез в фирменном стиле ворвался в штрафную по правому флангу и выстрелил в дальний угол – Браво на месте.

Самое интересно началось уже в добавленное время: "Сити" упустил лишь одну атаку "Лестера" на 6-й из 8-ми дополнительных минут, в которой свежий Грэй вошел в штрафную по левому краю и упал после незначительного контакта с Данило - пенальти. К мячу подошел Джейми Варди и перевел встречу в овертайм - 1:1.

В первом дополнительном тайме шла, по большей части, равная борьба, и обе команды имели шансы отличиться, пусть и не самые явные. Во второй половине Клод Пюэль сделал разрешенную четвертую замену, освежив защитную линию. "Лестер" в концовке смотрелся получше – поверили хозяева в возможность вырвать победу в этом матче и раз за разом вбегали они в свободные зоны на половине поля соперника, однако "Сити" все же успевал накрывать соперников.

В серии пенальти победили "горожане": спаситель "Лестера" Джейми Варди угодил в штангу, а удар Мареза парировал Браво, в то время как футболисты "Сити" били безошибочно. Подопечные Гвардиолы в очень напряженном и драматичном матче завоевывают путевку в полуфинал турнира.

"Лестер" – "Манчестер Сити" – 1:1, пен. 3:4.

Голы: Бернарду Силва, 26 – 0:1, Варди, с пенальти, 97 – 1:1.

"Лестер": Хэймер, Амарти, Драгович (Беналуан, 111), Магуайр, Фукс, Олбрайтон (Марез, 57), Иборра, Кинг, Чилуэлл (Грэй, 72), Окадзаки, Ихеаначо (Варди, 57).

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Адарабиойо, Мангаля (Уокер, 81), Зинченко, Гюндоган, Туре, Фоден (Деле-Баширу, 90), Бернарду Силва, Браим Диас (Нмеча, 88), Жезус.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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