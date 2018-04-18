Драма на "Открытие Арене": "Тосно" в серии пенальти не пускает "Спартак" в финал Кубка России

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Драма на "Открытие Арене": "Тосно" в серии пенальти не пускает "Спартак" в финал Кубка России

Одну из путевок в финал Кубка России разыгрывали на стадионе "Открытие Арена" "Спартак" и "Тосно". Матч этих команд был примечателен для "красно-белых" тем, что в этот день они праздновали 96-летие клуба. Достаточно боевые составы выставили Каррера и Парфенов на кубковый поединок – по-другому на столь поздней стадии турнира и быть не может. Фаворитами встречи считались хозяева поля, однако все знают, как "Тосно" может удивить любую команду Премьер-Лиги, тем более "Спартак".

Долго боролись команды в центре поля в начале матча, однако вскоре хозяева стали прибирать инициативу к своим рукам. Не заставил себя ждать и первый опасный момент: Промес не смог замкнуть передачу партнера с правого фланга, пробив практически по позиции Юрченко. "Спартак" с каждой минутой выглядел все увереннее, и ближе к середине тайма подопечные Карреры полностью контролировали ход поединка.

Однако вскоре игра заметно успокоилась, скорости упали, в чем была заслуга именно гостевой команды. За 10 минут до перерыва Павел Погребняк получил травму и вынужден был покинуть поле, после чего тосненцы в атаку практически не бежали. "Спартак" в концовке тайма немного активизировался и создал сразу несколько хороших возможностей для взятия ворот гостей. Самый реальный шанс открыть счет не использовал Ханни на последней минуте тайма: после удара головой алжирца Юрченко продемонстрировал чудеса реакции.

Вторую половину обе команды начали ударно: на опасный удар со штрафного от Промеса гости ответили голевыми моментами в исполнении Галиулина и Мирзова, причем в последнем случае "красно-белых" спасла лишь отменная игра голкипера Селихова. Еще через 5 минут "Тосно" обязан был выходить вперед после удар Жигулева и добивания Труича – снова немного неточно.

Спартаковцы стали приходить в себя, и за полчаса до конца основного времени уже Пашалич мог выводить вперед свою команду, но не попал он в створ метров с 10-ти от ворот. А уже через две минуты вышедший на замену Зе Луиш принял мяч в чужой штрафной от Ещенко и с левой поразил угол ворот Юрченко – 1:0.

Полностью раскрылась игра после забитого гола, "Тосно" смело бежал вперед раз за разом пропуская опасных контратаки хозяев. Поочередно Луис Адриано и Куинси Промес могли ставить точку в матче, но оба раза после их ударов мяч летел выше цели. "Спартак" был просто неудержим: москвичи постоянно  находили свободные зоны и разрывали оборону соперника. А подопечные Парфенова в атаку практически не бегали: мяч они теряли где-то в центре поля и возвращались в оборону.

Хозяева очень боялись повторить ошибки прошлых матчей, желая забить второй гол, но мяч упорно не хотел залетать в ворота. Казалось, силы уже покинули тосненцев, как на 89-й минуте провели они разящую атаку, в концовке которой Галиулин разбросал в чужой штрафной нескольких защитников "Спартака" и вколотил мяч в сетку – 1:1. Ничейный счет означал, что командам предстоит полчаса дополнительного времени.

Первый овертайм прошел в достаточно равной борьбе, лишь в самой его концовке "Тосно" включился и получил шанс выйти вперед, но после удара Галиулина в дальний угол Селихов выручил "красно-белых".

Во второй половине уже "Спартак" действовал поактивнее, из последних сил побежав в атаку. Гости практически не получали мяч, всем составом расположившись на своей половине. Уже на 121-й минуте Глушаков обязан был выводить свою команду в финал, но не смог капитан "красно-белых" реализовать выход один на один, пробив мимо ворот Юрченко.

А серию пенальти выиграли футболисты "Тосно", причем, как оказалось, решающий одиннадцатиметровый не реализовал Денис Глушаков. Ну а Давид Юрченко, потащив два удара с точки, стал главным героем матча.

"Спартак" –  "Тосно" – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Зе Луиш, 62 – 1:0, Галиулин, 89 – 1:1

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Пашалич (Фернандо, 60), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 54), Самедов (Глушаков, 81), Промес, Луис Адриано.

"Тосно": Юрченко, Маргасов, Дугалич, Буйволов, Чернов, Полетанович (Палиенко, 82), Нуну Роша, Жигулев, Галиулин, Мирзов (Макаров, 67), Погребняк (Труич, 34).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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