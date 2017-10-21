Драма на "Стэмфорд Бридж": "Челси" вырывает победу над "Уотфордом"

Пожалуй, самой интересной вывеской начиналась субботняя программа девятого тура английской Премьер-Лиги, в рамках которой "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" принимал главное открытие текущего сезона "Уотфорд". Действительно, команды перед очным противостоянием располагались рядом в турнирной таблице, причем "шершни" выше, на четвертом месте, а "аристократы" занимали пятую строчку. Дополнительной интриги прибавлял тот факт, что подопечные Марку Силвы до сих пор не проигрывали в выездных матчах АПЛ, в то время, как ребята Антонио Конте уже и позабыли, когда радовали своих болельщиков домашними победами.

Лондонцы задолжали своим фанатам. В прошлом туре "пенсионеры" умудрились уступить безнадежному аутсайдеру "Кристал Пэлас", а на неделе едва не проиграли "Роме" в Лиге чемпионов. "Желтая армия" подходила к матчу не только в хорошей физической форме, но и психологической. По-другому и не могло быть, ведь неделю назад команда из пригорода столицы Англии добыла яркую и волевую викторию над "Арсеналом".

Первые десять минут встречи прошли в равной борьбе. "Уотфорд" ничуть не уступал "Челси", но опасных моментов также не создавалось. Хотя уже на 12-й минуте "синие" открыли счет и сделали это очень красиво. Просто блестящий удар вышел у Педро Родригеса, после чего мяч по дуге рикошетом от штанги залетел в дальнюю "девятку" ворот Гомеса. Таким образом, испанец забил юбилейный 8000-й гол "аристократов" в высшей лиге. Еще до экватора первого тайма хозяева имели великолепный шанс, чтобы увеличить преимущество в счете, но Фабрегас, оказавшись один в один с голкипером решил того элегантно перебросить и оплошал.

Во второй половине первого тайма "синие" владели преимуществом, но при этом "шершни" смотрелись очень достойно и частенько создавали проблемы лондонцам, атакуя через левый фланг. "Уотфорд" решил не изменять себе и на концовку первой 45-ти минутки припас самое интересное, фактически со свистком на перерыв забив гол. После вбрасывания из аута в штрафную расторопнее всех оказался Дукуре, который поймав мяч на ногу, мощным ударом в ближний угол расстрелял Тибо Куртуа.

Второй тайм просто огненно начали подопечные Марку Силвы. Уже на 48-й минуте стопроцентный шанс забить упустил Ришарлисон, не попав в пустые ворота. Правда, уже через мгновение бразилец исправился, отдав голевую передачу на Перейру. Еще через пару минут "Уотфорд" едва не забил свой третий гол. Снова в центре внимания оказался нападающий гостей, но на этот раз он промазал, с выгодной позиции пробивая головой.

Хозяева очнулись только во второй половине второго тайма. Сработали замены Антонио Конте. Сначала Миши Батшуайи восстановил паритет, в очередной раз доказав свой статус джокера, а уже под занавес поединка Аспиликуэта ударом головой замкнул подачу вышедшего на замену Виллиана. Но и на этом "Челси " не остановился. Ужасная ошибка обороны "шершней" привела к тому, что дубль практически с финальным свистком оформил Батшуайи.

"Челси" – "Уотфорд" – 4:2

Голы: Педро, 12 – 1:0, Дукуре, 45+3 – 1:1, Перейра, 49 – 1:2, Батшуайи, 71 – 2:2, Аспиликуэта, 87 – 3:2, Батшуайи, 90+5 – 4:2

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Давид Луиз, Кэхилл, Аспиликуэта, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо (Виллиан, 68), Педро (Дзаппакоста, 86), Азар, Мората (Батщуайи, 61)

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа (Грэй, 90), Кабаселе, Бритос, Фемения, Клеверли, Дукуре, Холебас, Перейра (Каррильо, 65), Ришарлисон, Дини (Уотсон, 80)

Богдан Архипенко

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