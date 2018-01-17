Драма в Мадриде: "Севилья" вырывает победу у "Атлетико"

Одним из самых интригующих противостояний в 1/8 финала Кубка Испании стала встреча "Атлетико" и "Севильи". Первый матч этих команд состоялся в на стадионе "Ванда Метрополитано", и перед его началом все склонялись к статусу фаворита мадридской команды. Тем более, впереди у "матрасников" была готовая терзать оборону соперников грозная связка Гризманн-Коста.

Со стартовым свистком "Атлетико" неспешно начал захватывать инициативу, практически не создавая остроту у ворот севильцев. Однако вскоре за дело взялся Коста: сначала Диего забил гол, который арбитр отменил из-за фола в атаке, а после следующего удара головой испанца в игру пришлось вступить уже Серхио Рико, который потащил очень сложный мяч из угла ворот.

"Севилья" много оборонялась, чем усыпила бдительность соперника, организовав в середине тайма быструю контратаку: Корреа вышел один на один с голкипером хозяев, но не смог переиграть последнего. "Атлетико" заиграл поосторожнее, и лишь в концовке тайма серьезно прижал гостей к чужим воротам. Команды отметились опасным ударом Косты из пределов штрафной и мощным дальним выстрелом Эскудеро – в обоих случаях вратари были на высоте.

В равной борьбе началась вторая половина: "Севилья" подолгу владела мячом и пыталась высоко встречать "матрасников" в случаях потерь круглого. На поле было много борьбы и фолов, что определенно шло в ущерб зрелищности поединка. Вскоре мадридцы вернули мяч под свой контроль, однако интересных комбинаций в исполнении хозяев зрители не наблюдали. Были лишь попытки протолкнуть, продавить, заработать стандарт, но никак не акцентированные позиционные атаки.

Первый опасный момент случился ближе к середине тайма, когда после подачи Корреа Лангле чуть не отправил мяч в свои ворота – штанга сыграла за Серхио Рико. А вскоре на ведущие роли вновь вышел Коста: после стандарта мяч заметался в штрафной, а затем попал к испанцу на левый ее край, Диега же точным ударом отправил сферу в дальний угол – 1:0.

Пошла игра на встречных курсах, севильцы зашевелились и неожиданно отыгрались: вышедший на замену Навас получил пас на правом фланге, и выполнил навес на дальнюю штангу, мяч полетел в створ ворот, чему не смог помешать грубо ошибившийся Мойя – 1:1.

А за минуту до конца основного времени матча гости вышли вперед: после длинного заброса с половины поля гостей Бен-Йеддер головой удачно скинул мяч на ход Корреа, тот убежал от защитников, вошел в штрафную и переиграл голкипера "матрасников" – 1:2. Абсолютно заслуженная победа "Севильи" дает ей очень хорошее преимущество в борьбе за полуфинал Кубка Испании.

"Атлетико" – "Севилья" – 1:2

Голы: Коста, 73 – 1:0, Навас, 80 – 1:1, Корреа, 89 – 1:2

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Витоло (Корреа, 46), Габи, Коке (Торрес, 82), Сауль, Диего Коста, Гризманн (Феррейра Карраско, 68).

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Коршья (Гайс, 90), Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес (Навас, 75), Сарабия, Корреа, Муриэль (Бен-Йеддер, 84).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги 19 тура Ла Лиги в цифрах и фактах