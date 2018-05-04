Драма в Стамбуле: "Истанбул", играя в меньшинстве, упускает победу над "Сивасспором"
В рамках 32-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле упустил победу над "Сивасспором". Стоит отметить, что хозяева заканчивали матч вдевятером. После этой потери очков стамбульская команда значительно снизила свои шансы на чемпионство, ведь "Галатасарай" может оторваться на три очка за два тура до завершения первенства.
"Истанбул" – "Сивасспор" - 1:1
Голы: Байич, 14 - 1:0, Бабаджан, 90+2 (автогол) - 1:1.
Удаления: Моссоро (38), Туран (90+5) - оба "Истанбул".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|31
|66
|2
|Истанбул ББ
|32
|66
|3
|Фенербахче
|31
|63
|4
|Бешикташ
|31
|62
|5
|Трабзонспор
|31
|49
|6
|Сивасспор
|32
|48
|7
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|31
|40
|10
|Бурсаспор
|31
|39
|11
|Малатия Беледийеспор
|31
|39
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|31
|36
|13
|Коньяспор
|32
|35
|14
|Аланьяспор
|31
|35
|15
|Антальяспор
|31
|35
|16
|Османлыспор
|31
|32
|17
|Генчлербирлиги
|31
|30
|18
|Карабюкспор
|32
|12