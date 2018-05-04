Драма в Стамбуле: "Истанбул", играя в меньшинстве, упускает победу над "Сивасспором"

В рамках 32-го тура чемпионата Турции "Истанбул" на своём поле упустил победу над "Сивасспором". Стоит отметить, что хозяева заканчивали матч вдевятером. После этой потери очков стамбульская команда значительно снизила свои шансы на чемпионство, ведь "Галатасарай" может оторваться на три очка за два тура до завершения первенства.

"Истанбул" – "Сивасспор" - 1:1

Голы: Байич, 14 - 1:0, Бабаджан, 90+2 (автогол) - 1:1.

Удаления: Моссоро (38), Туран (90+5) - оба "Истанбул".

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