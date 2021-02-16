Драматичный матч в Мюнхене, осечки "Байера" и обеих "Боруссий". Все результаты 21-го тура Бундеслиги
Завершились все матчи 21-го тура чемпионата Германии. Этот тур принес аномальное количество ничейных результатов. Из 9 матчей только 2 закончились победами одной из команд. "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Аугсбурга" 2:1, а "Айнтрахт" дома победил "Кельн" 2:0. "Бавария", после победы на Клубном Чемпионате Мира, позволила себе немного расслабится и сыграла вничью с аутсайдером чемпионата "Арминией" 3:3. Представляем все результаты 21-го тура Бундеслиги.
Результаты 21-го тура Бундеслиги
"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" - 2:1
"Штутгарт" - "Герта" - 1:1
"Вердер" - "Фрайбург" - 0:0
"Боруссия" Д - "Хоффенхайм" - 2:2
"Байер" - "Майнц" - 2:2
"Унион" - "Шальке" - 0:0
"Айнтрахт" - "Кельн" - 2:0
"Вольфсбург" - "Боруссия" М - 0:0
"Бавария" - "Арминия" - 3:3
Турнирная таблица: "Бавария" - 49, "РБ Лейпциг" - 44, "Вольфсбург" - 39, "Айнтрахт" - 39, "Байер" - 36, "Боруссия" Д - 33, "Боруссия" М - 33, "Фрайбург" - 31, "Унион" - 30, "Штутгарт" - 26, "Вердер" - 23, "Хоффенхайм" - 23, "Аугсбург" - 22, "Кельн" - 21, "Герта" - 18, "Арминия" - 18, "Майнц" - 14, "Шальке" - 9.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20