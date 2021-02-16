Драматичный матч в Мюнхене, осечки "Байера" и обеих "Боруссий". Все результаты 21-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 21-го тура чемпионата Германии. Этот тур принес аномальное количество ничейных результатов. Из 9 матчей только 2 закончились победами одной из команд. "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Аугсбурга" 2:1, а "Айнтрахт" дома победил "Кельн" 2:0. "Бавария", после победы на Клубном Чемпионате Мира, позволила себе немного расслабится и сыграла вничью с аутсайдером чемпионата "Арминией" 3:3. Представляем все результаты 21-го тура Бундеслиги.

Результаты 21-го тура Бундеслиги

"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" - 2:1

"Штутгарт" - "Герта" - 1:1

"Вердер" - "Фрайбург" - 0:0

"Боруссия" Д - "Хоффенхайм" - 2:2

"Байер" - "Майнц" - 2:2

"Унион" - "Шальке" - 0:0

"Айнтрахт" - "Кельн" - 2:0

"Вольфсбург" - "Боруссия" М - 0:0

"Бавария" - "Арминия" - 3:3

Турнирная таблица: "Бавария" - 49, "РБ Лейпциг" - 44, "Вольфсбург" - 39, "Айнтрахт" - 39, "Байер" - 36, "Боруссия" Д - 33, "Боруссия" М - 33, "Фрайбург" - 31, "Унион" - 30, "Штутгарт" - 26, "Вердер" - 23, "Хоффенхайм" - 23, "Аугсбург" - 22, "Кельн" - 21, "Герта" - 18, "Арминия" - 18, "Майнц" - 14, "Шальке" - 9.