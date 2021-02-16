Драматичный матч в Мюнхене, осечки "Байера" и обеих "Боруссий". Все результаты 21-го тура Бундеслиги

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Драматичный матч в Мюнхене, осечки "Байера" и обеих "Боруссий". Все результаты 21-го тура БундеслигиЗавершились все матчи 21-го тура чемпионата Германии. Этот тур принес аномальное количество ничейных результатов. Из 9 матчей только 2 закончились победами одной из команд. "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Аугсбурга" 2:1, а "Айнтрахт" дома победил "Кельн" 2:0. "Бавария", после победы на Клубном Чемпионате Мира, позволила себе немного расслабится и сыграла вничью с аутсайдером чемпионата "Арминией" 3:3. Представляем все результаты 21-го тура Бундеслиги.

Результаты 21-го тура Бундеслиги

"РБ Лейпциг" - "Аугсбург" - 2:1
"Штутгарт" - "Герта" - 1:1
"Вердер" - "Фрайбург" - 0:0
"Боруссия" Д - "Хоффенхайм" - 2:2
"Байер" - "Майнц" -  2:2
"Унион" - "Шальке" - 0:0
"Айнтрахт" - "Кельн" - 2:0
"Вольфсбург" - "Боруссия" М - 0:0
"Бавария" - "Арминия" - 3:3

Турнирная таблица: "Бавария" - 49, "РБ Лейпциг" - 44, "Вольфсбург" - 39, "Айнтрахт" - 39, "Байер" - 36, "Боруссия" Д - 33, "Боруссия" М - 33, "Фрайбург" - 31, "Унион" - 30, "Штутгарт" - 26, "Вердер" - 23, "Хоффенхайм" - 23, "Аугсбург" - 22, "Кельн" - 21, "Герта" - 18, "Арминия" - 18, "Майнц" - 14, "Шальке" - 9.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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