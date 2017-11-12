Драсклер: "Я думаю только о ПСЖ и целях команды"
Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер опроверг информацию о том, что он может сменить клуб.
"Я не думаю об уходе из ПСЖ зимой или летом. Все мои мысли о целях моего клуба. Сейчас не время думать о будущем. Но могу сказать, что Бундеслига всегда была интересна мне", - приводит слова Дракслера Goal.com.
Ранее сообщалось, что хавбека хочет купить "Бавария", которая рассматривают его в качестве преемника полузащитнику Франку Рибери.
В этом сезоне 24-летний Дракслер провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|32
|2
|Монако
|12
|28
|3
|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Амьен
|11
|11
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3