Драсклер: "Я думаю только о ПСЖ и целях команды"

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Драсклер: "Я думаю только о ПСЖ и целях команды"
Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер опроверг информацию о том, что он может сменить клуб.

"Я не думаю об уходе из ПСЖ зимой или летом. Все мои мысли о целях моего клуба. Сейчас не время думать о будущем. Но могу сказать, что Бундеслига всегда была интересна мне", - приводит слова Дракслера Goal.com.

Ранее сообщалось, что хавбека хочет купить "Бавария", которая рассматривают его в качестве преемника полузащитнику Франку Рибери.

В этом сезоне 24-летний Дракслер провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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