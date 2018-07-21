Дрекслер перешел в "Кельн"

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Дрекслер перешел в "Кельн"
Полузащитник "Мидтьюлланда" Доминик Дрекслер стал игроком "Кельна", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что "Мидтьюлланда" купил хавбека меньше трех недель назад у клуба второй Бундеслиги "Хольштайн Киль" за 2,5 миллиона евро.

28-летний Дрекслер выступал за "Хольштайн" с 2016 года, провел за клуб 69 матчей и забил 21 гол. Ранее играл за "Байер", "Рот-Вайсс", "Гройтер Фюрт" и "Ален". Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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