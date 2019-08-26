Дренте перешёл в 12-й клуб за карьеру
Голландский защитник Ройстон Дренте стал игроком клуба третьего голландского дивизиона "Козаккен Бойз", информирует официальный сайт клуба.
Футболист заключил годовой контракт с командой. Отметим, что в карьере голландца это 12 клуб.
"Козаккен Бойз" - осознанный выбор. Он расположен близко к моему дома, я смогу чаще быть с семьей", - сказал Дренте.
32-летний Дренте является воспитанником "Фейеноорда". Также он выступал в таких клубах, как "Реал", "Эркулес, "Эвертон", "Аланию", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей" и др.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23