Дренте перешёл в 12-й клуб за карьеру

Голландский защитник Ройстон Дренте стал игроком клуба третьего голландского дивизиона "Козаккен Бойз", информирует официальный сайт клуба.



Футболист заключил годовой контракт с командой. Отметим, что в карьере голландца это 12 клуб.



"Козаккен Бойз" - осознанный выбор. Он расположен близко к моему дома, я смогу чаще быть с семьей", - сказал Дренте.

32-летний Дренте является воспитанником "Фейеноорда". Также он выступал в таких клубах, как "Реал", "Эркулес, "Эвертон", "Аланию", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей" и др.

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