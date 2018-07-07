Дренте возобновил профессиональную карьеру
Известный голландский футболист Ройстон Дренте возобновил профессиональную карьеру, сообщает Marca.
По сведениям издания, 31-летний фулбек подписал контракт с роттердамской "Спартой".
Дренте известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Реал", "Эвертон", "Аланию" и другие клубы.
Полтора года назад Дренте решил повесить бутсы на гвоздь и сконцентрироваться на рэпе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23