Известный голландский футболист Ройстон Дренте возобновил профессиональную карьеру, сообщает Marca.

По сведениям издания, 31-летний фулбек подписал контракт с роттердамской "Спартой".

Дренте известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Реал", "Эвертон", "Аланию" и другие клубы.

Полтора года назад Дренте решил повесить бутсы на гвоздь и сконцентрироваться на рэпе.

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