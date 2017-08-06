Дринкуотер близок к переходу в "Челси"

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Дринкуотер близок к переходу в "Челси"

Хавбек "Лестера" Дэниел Дринкуотер в ближайшее время может стать игроком "Челси", сообщает Standard Sports.

По информации ресурса, сумма трансфера составит 41 миллион евро. В понедельник футболист должен пройти медобследование.

Сообщается, что наставник "Челси" Антонио Конте видит в Дринкуотере замену Неманье Матичу, который перебрался в "МЮ".

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