Дринкуотер близок к возвращению в строй

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Дринкуотер близок к возвращению в строй

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, когда восстановится от повреждения новичок команды Дэниел Дринкуотер.

"Дринкуотер скорее всего не вернется до международного перерыва. Чтобы восстановиться ему нужно 2 или 3 недели. Это обидно, поскольку он только начал набирать форму" - приводит слова Конте сайт клуба.

Напомним, что у Дринкуотера повреждение икроножной мышцы.

За трансфер Дринкуотера "Челси" заплатил 38 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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