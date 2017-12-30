Дринкуотер прокомментировал дебютный гол за "Челси"

Полузащитник лондонского "Челси" Дэниэл Дринкуотер дал комментарии после матча 21-го тура АПЛ против "Сток Сити", в котором он забил дебютный гол за "синих".

"Очень рад, что смог забить, приятные ощущения. Теперь будем чувствовать себя увереннее перед игрой с "Арсеналом". Чем больше матчей выиграем подряд, тем лучше. Чемпионская гонка не завершена пока не определён чемпион. Нам нужно продолжать побеждать" - приводит слова Дринкуотера BBC.

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