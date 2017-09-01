Полузащитник "Лестера" Дэниэл Дринкуотер стал игроком "Челси".

Лондонский клуб подписал с 27-летним англичанином 5-летнее соглашение.

"Я рад стать игроком "Челси" и не могу дождаться первого матча. Мой переход затянулся, но я очень счастлив.

Жду с нетерпением, чтобы помочь клубу выигрывать трофеи", – сказал Дринкуотер.

Сумма трансфера составила около 38 миллионов евро.

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