Дринкуотер заявил "Лестеру" о желании уйти

Полузащитник "Лестера" Дэниел Дринкуотер намерен покинуть свой клуб уже до закрытия летнего трансферного окна.

27-летний футболист уже подал запрос руководству клуба о трансфере.

Напомним, что Дринкуотер является одной из трансферных целей лондонского "Челси".

В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 29-ти матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

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