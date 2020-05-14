Дрис Мертенс близок к переходу в "Интер"

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Дрис Мертенс близок к переходу в "Интер"
Бельгийский нападающий неаполитанского "Наполи" Дрис Мертенс, скорее всего, перейдет в миланский "Интер", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, форвард уже попросил своего соотечественника нападающего "Интера" Ромелу Лукаку помочь найти ему квартиру в Милане. Мертенс достанется "Интеру" бесплатно, так как его контракт с "партопейцами" истекает ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что бельгийцем также интересовались "Челси", "Ювентус", ПСЖ и "Арсенал".

В нынешнем сезоне 33-летний Мертенс провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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