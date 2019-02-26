Дрис Мертенс может продолжить карьеру в китайском клубе

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Дрис Мертенс может продолжить карьеру в китайском клубеНападающий "Наполи" Дрис Мертенс может продолжить карьеру в китайском клубе, передает Calciomercato.

По данным издания, в 31-летнем игроке заинтересованы клубы чемпионата Китая. 

"Наполи" готов отпустить футболиста за 28 миллионов евро. Бельгиец не против того, чтобы переехать в Китай. Оклад Мертенса будет около 4 миллионов за сезон, кроме того, он может увеличится в два раза.

Бельгиец перешел в "Наполи" в 2013 году из ПСВ. Вместе с итальянским клубом он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

В нынешнем сезоне Мертенс участвовал в 31 матче за "Наполи", отметившись 11 голами и 8 ассистами.

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