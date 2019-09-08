Дрис Мертенс по окончании сезона хочет покинуть "Наполи"
Игрок "Наполи" Дрис Мертенс по окончании сезона хочет покинуть итальянский клуб, передает La Repubblica.
По данным источника, нынешний контракт 32-летнего игрока рассчитан до лета 2020 года. "Наполи" пока не предлагал продлить соглашение.
Ранее сообщалось, что в игрока заинтересован "Андерлехт" и китайские клубы.
Мертенс выступает в "Наполи" с 2013 года. В итальянский клуб он перешел из ПСВ за 9,48 миллиона евро. В этом сезоне он забил гол и сделал результативную передачу в 2 матчах Серии А.
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