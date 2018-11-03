Дрис Мертенс стал самым результативным бельгийцем в истории Серии А

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Дрис Мертенс стал самым результативным бельгийцем в истории Серии А

Полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс в матче с "Эмполи" отличился высокой результативностью. Футболист оформил хет-трик и стал самым результативным бельгийцем в истории Серии А. По этому показателю он обошел Луиса Оливейру, на чьём счету 72 забитых мяча. 

Кроме того, Мертенс поднялся на 6-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории "Наполи". 

"Наполи", набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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