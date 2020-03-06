Дриусси, Азмун и Дзюба восстановились после травм

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Дриусси, Азмун и Дзюба восстановились после травм

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак заявил о возвращении в общую группу трёх игроков атаки, у которых были повреждения.

"Сейчас ситуация более оптимистичная, есть небольшие проблемы. Но Дриусси, Азмун и Дзюба будут работать в общей группе, ждём всех на поле", - сказал Семак.

Ближайший соперник "Зенита" - "Уфа". Матч этих команд в рамках 21-го тура РПЛ состоится в понедельник в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Дзюба пропустил обе игры после паузы, а Дриусси и Азмун приняли участие в поединке с "Локомотивом", но с "Ахматом" оба не сыграли.

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