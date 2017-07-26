Дриусси: "Болельщики "Ривер Плейт" продолжают любить меня"

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Дриусси: "Болельщики "Ривер Плейт" продолжают любить меня"Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о том, как состоялся его переход в российский клуб.

"Во-первых, в клубе знали о моем желании перейти в "Зенит". Во-вторых, насколько я понимаю, "Ривер Плейт" получил хорошую компенсацию. Так что ушел хорошо. Да и болельщики продолжают меня любить. Но сильно и долго скучать по Дриусси им, видимо, не придется, потому что "Ривер" уже купил несколько сильных игроков", - отметил он. 

Читайте: Дриусси: "Главное для меня - забивать как можно больше голов за "Зенит" | http://soccernews.ru

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